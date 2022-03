Vela, venerdì davanti al Sunbay la Regata nazionale Optimist - Terzo Binario News

In acqua oltre 120 atleti tra 10 e 15 anni nella gara promossa dalla rinnovata AVC

Venerdi 25 marzo prenderà il via la Regata Nazionale Optimist 2022.

Circa 120 piccole imbarcazioni delle zona II , III , IV , fino al 27 marzo regateranno nelle acque antistanti il Mercury Sunbay Hotel.

La rinnovata Associazione Velica Civitavecchia asd è promotrice dell’organizzazione di questa competizione valida per le selezione ai campionati europei e mondiali per i bambini dai 10 ai 15 anni della classe Optimist.

Ad oggi sono 90 gli iscritti e si prevede una partecipazione di oltre 120 atleti provenienti da cinque regioni italiane : Sardegna , Lazio , Toscana , Umbria e provincia di La Spezia . Sarà il primo evento sportivo organizzato dal rinnovato Consiglio Direttivo e dal nuovo Presidente dell’AVC , dott Sebastiano Fava .L’AVC in collaborazione con il Mercury Sunbay Hotel è pronta ad accogliere i numerosi atleti iscritti , per regalare loro tre giorni all’insegna dello sport , della condivisione e della passione per la vela.

L’AVC nasce 15 anni fa , sotto la guida del ex Presidente e fondatore Mario Pelliccione e di alcuni amici , con l’intento di avvicinare giovani e i meno giovani al mondo della vela . Oggi, dopo le dimissioni di “Mario” ex Presidente ed allenatore delle squadre, il rinnovato Consiglio Direttivo presieduto da Sebastiano Fava e’ composto dai valenti ed appassionati giovani cresciuti ‘ a pane e vela” nell’associazione fin dalla sua fondazione.

Negli anni ha partecipato a numerose manifestazioni nazionali e internazionali, ha organizzato varii eventi sportivi , oltre ad innumerevoli iniziative didattiche e ricreative locali.Durante la stagione estiva e’ attiva la scuola vela che organizza corsi per bambini e adulti. Vanta una squadra agonistica categoria Optimist e categoria Laser.Nella sua quindicinale attività ha formato numerosi atleti alcuni dei quali di interesse Olimpico.

L’attività dell’ AVC continua nella sua tradizione e nei suoi valori: diffondere la cultura e le tradizioni marinare tra i ragazzi, appassionare tutte le fasce di età a conoscere ed amare il mare attraverso la vela.