Tennis, ottimi risultati per le under Garavelli e Fattorini nel circuito Etrusky - Terzo Binario News

E il circolo di Santa Marinella decide di apriere la sede a iniziative culturali e di solidarietà

Buone notizie dalle squadre under dell’Aureliano Tennis Team, impegnate nel prestigioso circuito Etrusky.

Nei match, disputati tra Santa Marinella e Civitavecchia , Garavelli Maria Vittoria vince la sua pari grado in incontro under 18, e Fattorini Giorgia si impone under 14 sui campi dove si allena settimanalmente. Bedin Daniele cede la finale under 14 perdendo 10/7 al tiebreak del terzo contro Fazzello Manuel. Lo stesso Bedin lascia il derby all’amico di allenamento Mondello Leonardo che vince invece 12/10 al tiebreak del terzo.

Il torneo si è svolto sui due circoli dell’Aureliano di Civitavecchia e Santa Marinella, con 80 giocatori presenti e altrettante le partite. Tutto si è svolto curando i minimi dettagli, con atleti ed accompagnatori soddisfatti e binomio Aureliano e Tennis Club Sporting che si salda sempre più e regala ad atleti ed avventori giornate colme di sport e divertimento.

E proprio il forte richiamo sportivo, gli atleti ed accompagnatori sempre soddisfatti delle giornate passate in un clima accogliente, hanno spinto la nuova gestione, i maestri ed i genitori che si godono i primi match, a proporre un corso nuovo al Tennis Club di Santa Marinella, che di concerto con la professionalità sportiva dell’Aureliano Tennis Team ha deciso di aprire sua la location esclusiva ad iniziative culturali, solidali ed inclusive.

<<Vorremmo aiutare i ragazzi a completarsi come persone e come sportivi>> dice Elena, nuova responsabile della struttura ricreativa, << abbiamo deciso di aprire ad iniziative che contemplino sport e socialità. In un momento >> dice <<che richiede tanto impegno da parte di ognuno di noi, il tennis è uno sport di equilibrio, concentrazione, e tanto rispetto e fairplay. Vorrei che oltre allo sport, lo Sporting sia conosciuto come un luogo dove incontrarsi per un momento di serenità. Per questo, presto, organizzeremo momenti di cultura ed iniziative di solidarietà. L’inclusione ed il rispetto delle persone passano anche per lo sport, che fortunatamente non alza barriere>>.