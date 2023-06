Vejano, "Vicoli in fiore e tradizioni" al via • Terzo Binario News

Il tre e quattro giugno parte la manifestazione

Riceviamo e pubblichiamo:

“Si apre con la manifestazione ’Vicoli in Fiore e Tradizioni, organizzata dalla Pro-Loco con la partecipazione di tutte le realtà associative del paese ed il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Nel caratteristico Borgo potrete passeggiare tra vari allestimenti floreali e stand che fanno riferimento alle tradizioni paesane, dallo spazio riservato ai Butteri a quello dedicato alla produzione di ricotta e formaggio, e tante altre sorprese… anche qualche spuntino, o street food come dicono gli chef nei programmi tv!

Diamo inizio all’estate anche prima del solstizio: venite a trovarci a Vejano per passare qualche ora in relax e in buona compagnia. Vi aspettiamo sabato 3 e domenica 5 giugno”.