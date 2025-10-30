Variante Generale al Piano Regolatore: avviata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) • Terzo Binario News

La Variante Generale al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Cerveteri ha ufficialmente avviato la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La pubblicazione odierna sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) rappresenta un passaggio fondamentale nell’iter urbanistico della città.

Un “giro di boa” per il più grande atto urbanistico della storia della città, frutto di 13 anni di lavoro finalizzato all’aggiornamento di un Piano Regolatore ormai obsoleto da oltre mezzo secolo.

“Le procedure urbanistiche sono iter complessi e lunghi, che attraversano fasi articolate e richiedono il rilascio di numerosi pareri da parte di diversi Enti. Ogni passaggio è fondamentale per garantire trasparenza, legalità e partecipazione dei cittadini – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che detiene anche la Delega all’Urbanistica – la VAS è un processo volto a verificare in anticipo l’impatto di un piano urbanistico sull’ambiente. In concreto, quando un Piano Regolatore entra nella fase di VAS: si analizzano gli effetti del piano su aria, acqua, suolo, fauna, flora e paesaggio; si raccolgono pareri da diversi enti pubblici e i documenti sono resi disponibili anche ai cittadini, che possono partecipare e fornire anche loro eventuali contributi ai fini della tutela dei requisiti ambientali del piano”.

“Oggi – prosegue la Gubetti – è doveroso un ringraziamento all’Ufficio Urbanistica, in particolare la dirigente Ingegner Manuela Lasio, l’Elevata Qualificazione del servizio Urbanistica Architetto Patricia Ciurluini e l’Architetto Caterina Tedesco per il lavoro svolto. In questi mesi abbiamo portato risultati significativi che la città aspettava da tempo, come il rilascio dei titoli edilizi in sanatoria a Campo di Mare, atteso da 60 anni, e la gestione delle numerose proposte di iniziativa privata pervenute agli uffici comunali in fase di istruttoria”.

“La fase più complessa è ora superata – ha concluso il Sindaco – e l’avvio della VAS rappresenta un passo fondamentale per il futuro di Cerveteri. Il lavoro per la città prosegue”.