Governo Civico: “Sfiducia respinta, una mozione impresentabile che contesta addirittura i finanziamenti ottenuti dal Comune e dalla Giunta Gubetti” • Terzo Binario News

“Ieri sera in Aula l’opposizione e i nostri ex alleati di Città Futura/Anno Zero hanno dato una ulteriore conferma di quanto non abbiano a cuore Cerveteri, portando avanti sino alla fine, pur consapevoli di non avere i numeri necessari, una mozione di sfiducia che avrebbe portato la città al Commissariamento e al conseguente blocco a tutti quei progetti già avviati e altri ancora per i quali l’Amministrazione si è saputa aggiudicare finanziamenti per oltre 7milioni di euro solamente in questo 2025. La mozione è stata chiaramente respinta e rispedita al mittente: l’Amministrazione continuerà a lavorare e come Governo Civico, con i nostri tre Assessori in Giunta e il nostro Gruppo Consiliare, saremo a disposizione della Sindaca Gubetti alla quale convintamente abbiamo espresso il nostro voto di fiducia”.

“Sia chiaro: siamo ben consapevoli che ci siano molti aspetti da migliorare. Avessimo una città perfetta, probabilmente non serviva neppure svolgere i Consigli comunali. Ma sono i contenuti della mozione, che vede come primi firmatari proprio i nostri ex alleati di Città Futura/Anno Zero, che ci hanno lasciato a dir poco basiti: viene contestato il “PalaEtruria”, il finanziamento da 3milioni di euro per la realizzazione del primo Palazzetto dello Sport della nostra città, viene contestata la modalità di organizzazione dell’Estate Caerite 2025, quando questa è stata allestita pubblicando addirittura una manifestazione di interesse pubblica, cosa di certo non accaduta quando l’Assessore alla Cultura era proprio un’esponente in Giunta del loro movimento. Ci viene contestato un immobilismo costante: se 7milioni di euro di finanziamento ottenuti da enti sovracomunali, oltre ad una serie di cantieri e opere pubbliche avviate e concluse sono da considerarsi come immobilismo amministrativo, allora ben venga!”.

“Non possiamo di certo non rimarcare neppure gli interventi di alcuni esponenti del resto dell’opposizione, quella che alle elezioni del 2022 i cittadini hanno respinto e non hanno scelto. Un’opposizione che negli anni, soprattutto con alcuni dei suoi esponenti, non ha mai proposto nulla, non ha mai dato alcun reale contributo allo sviluppo della città: anzi, ha tentato goffamente di boicottarlo, anche con risultati miserabili. Un’opposizione che ha sottoscritto ciecamente la mozione presentata dai tre consiglieri di Città Futura/Anno Zero, accorpandola sostanzialmente alla propria che si contraddiceva da sola: da un lato veniva contestato il finanziamento per il Palazzetto dello Sport, dall’altro ci veniva rimproverato di non aver fatto nulla per lo Sport”.

“Buon lavoro Sindaco! In Aula, convintamente ti abbiamo rinnovato la fiducia: saremo ancora al tuo fianco con lealtà e coerenza per consentire a questa amministrazione di adempiere al programma elettorale con il quale i cittadini ci hanno scelti per amministrare Cerveteri e proseguire nel percorso di cambiamento di questa città di cui il nostro Movimento, Governo Civico, fa parte da 13anni”.