Occupa posti auto per rivenderli a 10 euro ciascuno al Foro Italico, fermato parcheggiatore abusivo • Terzo Binario News

Erano impegnati nei consueti servizi di vigilanza intorno allo Stadio Olimpico, dove era in programma la partita di calcio Roma-Parma, gli agenti del GPIT ( Gruppo Pronto intervento traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale quando, prima dell’inizio dell’ incontro, hanno individuato un soggetto intento ad occupare con alcune sedie i posti auto, per poi “rivenderli “ ai tifosi ad una tariffa di 10 euro ciascuno.

Gli operanti hanno fermato l’uomo, cittadino del Bangladesh di 36 anni , sprovvisto dei documenti di identificazione , motivo per cui è stato condotto al fotosegnalamento, per le verifiche rispetto alla sua regolarità sul territorio nazionale.

Sequestrati i proventi dell’azione illecita, pari ad una somma di denaro di oltre 300 euro, per il 36enne sono scattate le sanzioni previste per l’attività abusiva di parcheggiatore, unitamente alla misura dell’ordine di allontanamento di 48 ore.