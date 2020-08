Vandali scatenati a Villa Bonelli: area giochi distrutta e non riparata - Terzo Binario News

“Qualche settimana dei vandali hanno distrutto l’area giochi all’interno del Parco di Villa Bonelli al Portuense, dando fuoco ai giochi per i bambini. Per la cronaca l’area di trova a pochi metri dalla sede della Presidenza del Municipio XI, dove oggi alberga il delegato del Sindaco Raggi, ossia Mario Torelli, presidente sfiduciato dalla maggioranza dei consiglieri oltre anno fa ed inoltre la villa è dotata di telecamere, nonostante ciò i vandali indisturbati sono entrati in azione”. Dichiarano Federico Rocca coordinatore di Fratelli d’Italia del Municipio XI e Marco Palma già consigliere di FDI in Municipio XI

“Prontamente nei giorni scorsi la Raggi con un post trionfalistico annunciava il ripristino dell’area giochi e la sostituzione dei giochi bruciati, peccato che sia tutto falso: a Villa Bonelli c’è l’arredo urbano che più di ogni altro caratterizza l’amministrazione capitolina a 5 stelle, ossia la magnifica recinzione arancione. Ebbene sì, le foto usate dalla Raggi nel post non si riferiscono a Villa Bonelli e ad oggi i giochi bruciati sono stati solo rimossi e non sostituiti”.

“Mentire ai cittadini non è una cosa bella, tanto meno un atto intellettualmente onesto anche perché basta un click per dimostrare che le bugie hanno le gambe corte. Quell’immagine però rappresenta la superficialità, la sciatteria e l’incapacità con la quale la Raggi e il M5S stanno governando Roma da quattro anni a questa parte, tante parole e pochi fatti, così come le tante promesse non mantenute, ma arrivare a vantarsi per dei lavori non eseguiti è l’apice della loro pochezza”.