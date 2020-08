Piana del Sole: ponticello chiuso e discarica a cielo aperto - Terzo Binario News

Un ponticello chiuso in via Sabbadino e una discarica a cielo aperto. Siamo alla Piana Del Sole, Municipio XI: la denuncia è di Angelo Vastola, esponente del Partito democratico.

“La via principale è chiusa da due anni a causa di un ponticello. In periferia gli incivili hanno terreno fertile per fare i propri comodi. Al disservizio si aggiunge il degrado da parte di chi uscendo dal GRA, trova luoghi isolati e senza controllo per gettare i propri rifiuti.Questa è l’attenzione e la prevenzione da parte della Raggi”.