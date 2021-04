Vallerano, "più sicurezza: subito due semafori" - Terzo Binario News

La richiesta di Fratelli d’Italia

“Ancora una volta ci troviamo a chiedere più sicurezza per le strade del quartiere di Vallerano dopo si è verificato l’ennesimo incidente dovuto molto probabilmente all’alta velocità”. Così Federico Rocca membro del coordinamento Romano di Fratelli d’Italia, Laura Pasetti e Amedeo Zamparelli, membri del coordinamento Fratelli d’Italia Municipio IX

“Da tempo che chiediamo insieme all’Associazione culturale volontari Vallerano l’installazione di due semafori, che aiuterebbero a limitare l’alta velocità garantendo così più sicurezza per tutti. Speriamo – hanno terminato – di non dover attendere un altro incidente, per vedere accolta la nostra richiesta da parte dell’Amministrazione capitolina, che fino ad oggi si è dimostrata talmente disinteressata a questo problema come ad altri che insistono su Vallerano”.