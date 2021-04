Municipio II, Capraro (Pd) si dimette da presidente del Consiglio - Terzo Binario News

Data di protocollo: 2 aprile. In oggetto pochi giri di parole: “Con profondo rammarico rimetto le mie irrevocabili dimissioni da presidente del Consiglio municipale”. Firmato Guido Capraro (Pd). Il diretto interessato, contattato da Terzo Binario, non ha voluto rilasciare dichiarazioni mentre il suo nome ancora campeggia nel portale istituzionale del Municipio II.

Chi ha parlato, invece, è Fratelli d’Italia: “L’ennesimo scontro tra correnti nella maggioranza guidata da Francesca Del Bello ha comportato le dimissioni del presidente del consiglio, Guido Capraro, tradito dai suoi stessi ‘compagni’ di partito nei giorni scorsi”. A dichiararlo i consiglieri Holljwer Paolo e Sandra Bertucci, insieme agli esponenti del coordinamento romano di FdI, Stefano Erbaggi ed Alessandra Consorti.

“Questo e’ solamente l’ultimo episodio che riguarda le questioni interne del Pd che, di fatto, non segue più le esigenze del territorio. Ormai e’ evidente che la presidente Del Bello non ha più la maggioranza. Farebbe bene a seguire l’esempio del suo collega Capraro, rassegnando lei stessa le proprie dimissioni per non dover più essere costretti ad assistere nuovamente a queste scene di bassa politica. Il Municipio II ha bisogno di un governo attento alle esigenze del territorio e non interessato alla politica delle poltrone!”.