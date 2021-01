Valle dell'Inferno: conclusi i lavori, ecco quali - Terzo Binario News

“Si sono conclusi gli ultimi lavori di rifacimento di Via delle Ceramiche, Via degli Embrici e del piazzale con il Capolinea del 495. Sembra impossibile pensare che si tratti della stessa zona di qualche anno fa… invece grazie al lavoro del Municipio XIV, che ha recepito le istanze dei cittadini e del comitato di quartiere, dal degrado si è passato alla civiltà: marciapiedi, lampioni, fontanelle”. Lo ha detto Alessandro Volpi, consigliere M5S di Monte Mario e presidente della commissione Lavori pubblici.

“C’è chi considera marginale questo tipo di lavorazioni preferendo pensare ai grandi piani strategici municipali, invece noi continuiamo a lavorare e dare il giusto valore anche a queste opere che contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei cittadini (rimasti inascoltati per troppi anni). Ora per concludere la riqualificazione della zona manca “solamente” il rifacimento di Via di Valle Aurelia il cui bando di gara, da parte del Dipartimento SIMU, è concluso e si è giunti alla fase di aggiudicazione. Il 495 potrà circolare nuovamente a partire dalla fine di questa settimana, il tempo di far assestare il nuovo manto con i sampietrini”.