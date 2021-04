Vaccini in farmacia, nel Lazio si parte il 20 aprile - Terzo Binario News

Arrivate a Pratica di Mare 500mila dosi di Moderna, via allo smistamento

Nel Lazio dal 20 aprile via ai vaccini in farmacia con Johnson&Johnson. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ospite a Start su SkyTg24.

Si comincia con la fascia d’età 60-55 anni, con 50 mila fiale J&J. Zingaretti ha ricordato che questo vaccino essendo monodose «faciliterà anche la campagna vaccinale».

“Timore nonostante i vaccini in farmacia”

«La regione Lazio sta procedendo spedita nella campagna vaccinale, ma il tema sono le dosi di vaccino – ha ribadito il governatore -. Siamo pronti per triplicare le somministrazioni, ma il problema è il richiamo, nonostante i vaccini in farmacia.

Bisogna stare attenti per la seconda dose. È vero che bisogna correre ma solo se ci sono i vaccini, perché salire sopra il 90 per cento comporta il grande rischio di rimanere con i magazzini scoperti. Se non arrivano i vaccini, il rischio è che le dosi basteranno per pochi giorni».

La consegna

Inizierà oggi la distribuzione alle Regioni delle 500 mila dosi di vaccino Moderna arrivate nella tarda serata di ieri all’aeroporto di Roma Fiumicino, prima di essere trasferite all’hub nazionale vaccini della Difesa a Pratica di Mare, da dove partiranno le consegne ai punti vaccinali.