Vaccini in farmacia: la situazione - Terzo Binario News

Vaccini in farmacia: la situazione.

Sono poco meno di 20.000 i farmacisti che hanno completato i corsi abilitanti per vaccinare dell’Istituto Superiore di Sanità.

Altri 3.000 li concluderanno a breve.

Le farmacie private convenzionate che parteciperanno al Piano Vaccinale sono invece 10.518 su 17.617 a cui si aggiungono 1.000 farmacie comunali su 2.000.

A comunicare i numeri dei colleghi che scenderanno in campo per accelerare sulle vaccinazioni il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi), Andrea Mandelli.

«Il Dl Sostegni – afferma – sancisce la partecipazione di farmacisti e farmacie di comunità alla campagna vaccinale.

I dati dimostrano che la professione ha risposto con grandissimo slancio alla chiamata del Paese».

E aggiunge: «Sono dati che testimoniano la nascita di una vera rete di prossimità dei siti vaccinali.

Permetterà di raggiungere agevolmente la popolazione attiva, come sta avvenendo in paesi come la Francia.

Qui le farmacie hanno erogato in poco più di un mese quasi 1,2 milioni di vaccinazioni contro il SARS-CoV-2».

Secondo la Fofi per i vaccini in farmacia la situazione consente di affrontare più agevolmente la necessità di ripetere l’immunizzazione.

Si potrà ampliare la copertura degli italiani contro l’influenza o l’infezione da pneumococco.

E conclude: «In queste ore stiamo pubblicando in formato elettronico il vademecum per i farmacisti “SARS-CoV-2: La vaccinazione in farmacia”, realizzato in collaborazione con l’ISS.

Uno strumento che verrà costantemente aggiornato in base alle nuove conoscenze e alle nuove indicazioni per accompagnare i professionisti in questo fondamentale compito al servizio del Paese». (ANSA).