Vaccinazioni ai professori, quasi 14mila prenotazioni - Terzo Binario News

Unità di Crisi Regione Lazio: alle ore 10 di questa mattina sono 13831 le prenotazioni per la vaccinazione anti covid19 del personale docente e non docente (non studenti) già effettuate.

Sono 7860 nella città di Roma, 2791 nella provincia di Roma, 1066 nella Provincia di Frosinone, 1080 nella provincia di Latina, 312 nella provincia di Rieti e 722 nella provincia di Viterbo.

Il 97% è stata eseguita tramite piattaforma web e il 3% tramite call center.

Ne dà notizia Salute Lazio.

“Sono partite bene le prenotazioni riservate ai docenti ed il corpo scolastico di scuole e università. Presto il servizio sarà esteso anche agli over 55 anni dopo la decisone di AIFA sul vaccino Astrazeneca e la formalizzazione del Ministero della Salute. Le prenotazioni sono per i docenti delle scuole e delle università e non per gli studenti over 18 che potranno farlo dal loro medico di famiglia quando arriverà il proprio turno. Verranno effettuate verifiche a tappeto”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.