VaccinarSì, il Pd Civitavecchia con D'Amato spiega l'anti Covid - Terzo Binario News

Il PD di Civitavecchia scalda il Parco Uliveto. Tante persone presenti a “VaccinarSì, il buon lavoro della Regione Lazio”, un momento di scambio e riflessione fortemente voluto dal partito civitavecchiese per avere un confronto con i cittadini e sensibilizzare il tema vaccini, che negli ultimi giorni è sempre più caldo.



E’ certo che il nostro territorio abbia spinto in sinergia con molti enti per accelerare sul piano delle vaccinazioni, un contributo che non passa in osservato considerando le centinaia di persone che anche da fuori Civitavecchia vengono per sottoporsi al vaccino nel Centro Vaccinale presso il Porto.

Un ulteriore segno di adesione alla campagna vaccinale è stato dato ieri durante il convegno introdotto e moderato da Stefano Giannini, segretario del PD locale, presenti anche il capogruppo Marco Piendibene, Patrizio Scilipoti e gli altri consiglieri comunale nonché medici Carlo Tarantino, Marina De Angelis e Marco Di Gennaro, che si sono resi disponibili ad un confronto con i cittadini presenti.

Un grande onore è stato per il PD poter accogliere l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato e il Consigliere Regionale Emiliano Minnucci.

L’Assessore D’Amato è così intervenuto sul tema: ” È importante continuare su questa strada insistendo su due fronti. Il primo è senz’altro quello di continuare ad essere la Regione trainante della campagna vaccinale e raggiungere l’80% degli immunizzati entro settembre.

Il secondo è quello di rendere il vaccino un bene universale in Europa e nel mondo per scongiurare il rischio di nuove varianti. La regione Lazio si è trovata in periodi di grande difficoltà ma mai in emergenze fuori controllo, abbiamo potuto infatti accogliere pazienti da altre regioni, e il mio ringraziamento va a tutti gli operatori del sistema sanitario che non hanno conosciuto ferie né feste. Continuiamo su questa strada.”