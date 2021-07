Archem, come mostrare il meglio di Terme Taurine e museo di Tolfa - Terzo Binario News

Una presentazione in grande stile per far conoscere Archem, un progetto che grazie alla tecnologia fa fare un salto di qualità ai siti delle Terme Taurine e del Museo Civico di Tolfa.

Due luoghi importantissimi per la cittadinanza e la cultura locali, di una bellezza indescrivibile a parole, a cui mancava solo una piccola ma importante rifinitura: la tecnologia che permette di avere un’esperienza completa dei percorsi turistico-culturali attraverso la digitalizzazione e la realtà aumentata.

Sarà possibile per i visitatori scoprire contenuti inediti e vivere in toto l’esperienza utilizzando semplicemente il QR code presente sui pannelli e il proprio cellulare per scannerizzarlo.

Ma c’è di più: Archem sfrutta un sistema aperto che è sempre in evoluzione e aggiornamento.

È la prima volta che viene sfruttato sia per le Terme che per il Museo Civico una tecnologia simile, una vera perla per il nostro territorio che attraverso queste innovazioni può andare incontro sempre più alla vocazione turistica che da molto tempo si ripropone.

Sono tanti gli attori che hanno preso parte alla realizzazione di Archem, il cui iter è iniziato nel 2017 e si è concluso ieri con la presentazione nella splendida cornice delle Terme Taurine e alla presenza delle autorità del Comune di Civitavecchia, Tolfa e Unindustria, e anche di piccole aziende ed imprenditori locali che hanno contribuito al progetto, nonché della stampa.

Adecco Group, Consoft Sistem, La Sapienza Università di Roma, PTechnology, la Regione Lazio, il Ministero alla Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La presentazione è andata in diretta sul Canale WebTv TalkCity.it