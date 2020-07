Usi Civici, Porrello: "Molti punti da chiarire per Civitavecchia" - Terzo Binario News

“Lo scorso martedì è stata approvata una delibera di giunta regionale che aggiunge un ulteriore tassello al complicato mosaico alla questione usi civici di Civitavecchia. La Giunta regionale ha infatti reso esecutiva la ricognizione catastale del dott. Monaci per la parte relativa alle Tenute Ferrara e XIII Quartucci, subordinando, per quanto riguarda la Tenuta delle Mortelle, l’esecutività della stessa ad un successivo provvedimento a conclusione degli accertamenti in corso.

Allo stesso tempo, viene disposta la cessazione dell’esecutività dell’intero accertamento tecnico ricognitivo dell’Arch. Rossi, atto su cui si basava l’intero dispositivo della Determina dirigenziale del 2013 e che avrebbe dovuto condurre, come unica e logica conseguenza giuridica possibile, al ritiro della Determinazione e quindi alla cessazione degli effetti pregiudizievoli da questa apportati. La delibera non risolve il problema, anzi, la situazione rimane comunque ancora molto complessa.

Sono ancora tanti i punti da chiarire, a partire dalla situazione della Tenuta delle Mortelle per la quale gli effetti delle perizia Monaci sono sospesi in attesa di accertamenti, mentre per la Tenuta XIII Quartucci vengono spostate le zone gravate. Per queste motivazioni ho depositato una nuova interrogazione per capire dalla Giunta le conseguenze dirette di questo nuovo atto e quali saranno i prossimi passi per trovare la soluzione ad un impasse che da anni blocca le famiglie civitavecchiesi.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.