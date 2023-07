Uscita dal carbone, la Cgil: “Ora un cambio di passo senza che Civitavecchia perda un solo posto di lavoro” • Terzo Binario News

“Oggi si è tenuto l’incontro in videoconferenza, convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per la costituzione del Comitato di Coordinamento (art.24 bis del Decreto Legge 50/2022) per la riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia e delle rispettive aree industriali.

Tra i partecipanti per Civitavecchia, anche il Comune, la Regione, l’Autorità Portuale ed Enel.

L’art. 24 bis del DL 50/2022 riguarda il completamento del progetto di risanamento/riconversione delle aree industriali di Brindisi e Civitavecchia, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, il rilancio delle attività imprenditoriali e l’accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Si tratta quindi di avviare i programmi di sviluppo per nuovi investimenti industriali che mettano in sicurezza i posti di lavoro alla luce del processo di decarbonizzazione.

Positive le dichiarazioni di Mimit, MinAmbiente, Regione Lazio e Roma Città metropolitana, quando è stato sottolineato che:

il tavolo nazionale dovrà gestire lo sviluppo, più che le crisi conclamate

si è chiesto la disponibilità dell’Autorità Portuale alle aree in cui si potranno gestire le attività legate ai componenti dell’Eolico Offshore

bisogna lavorare su progetti per creare nuove filiere industriali

bisogna tener conto dei profili professionali dei lavoratori che dovranno essere ricollocati sulle nuove attività

Ci aspettavamo interventi più concreti, in particolare da Unindustria, Enel e Autorità Portuale. In particolare non è chiaro se l’AdSP sia disponibile o meno a mettere a disposizione le aree per la filiera dell’Eolico.

Siamo in forte ritardo, ribadiamo che occorrono progetti industriali da realizzarsi prima della decarbonizzazione, per poter traghettare tutti verso attività nuove, qualificate e rispettose dell’ambiente. Insieme all’Eolico inoltre bisogna lavorare per creare un Porto Green Polifunzionale, cioè in grado di prevedere più e varie attività, tra queste la Logistica e il Cantiere navale, idee sulle quali registriamo ancora una volta tante parole ma poca concretezza.

La convocazione del prossimo tavolo è prevista a settembre, periodo in cui inizierà anche il processo di minimizzazione del funzionamento della Centrale. Discuteremo come sempre con i lavoratori e tutti insieme faremo le dovute valutazioni. È’ necessario un cambio di passo da parte di tutti i soggetti coinvolti, la transizione deve farsi tenendo tutti insieme e senza perdere un solo posto di lavoro!”



CGIL Camera del Lavoro Territoriale FIOM-CGIL territoriale Civitavecchia Roma nord Viterbo