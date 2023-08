Urge sangue 0 Negativo, appello dell'Avis Aureliana • Terzo Binario News

“Campagna estiva sulla donazione di sangue “e-state in salute con Avis”

L’appello rivolto a tutti i cittadini in buona salute che non hanno mai compiuto il gesto della donazione di sangue.

Nonostante la calura estiva e l’afa d’agosto, gli interventi chirurgici, le assistenze ai pazienti e le attivita’ programmate in ospedale non si fermano e il sangue serve per muovere la macchina sanitaria.

Ringraziamo i nostri donatori associati che hanno risposto all’appello e continuamo avenire per compiere il gesto a sostegno di tanti malati

Ci rivolgiamo a nuovi potenziali donatori dai 18 ai 60 anni vi aspettiamo a digiuno la mattina presso la sede in ospedale dalle ore 8 alle 11″.

Avis Aureliana