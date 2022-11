Uomo in mezzo alla strada in via Terme di Traiano a Civitavecchia • Terzo Binario News

Segnalazione di una cittadina che passando per via Terme di Traiano poco fa ha visto un uomo a terra proprio all’incrocio con via Don Milani.

Un punto pericolosissimo, ma intorno a lui ci sono quattro militari a proteggerlo mentre si sono formate code nelle due direzioni.

Al momento non si sa se sia stato soccorso, se avesse bisogno di aiuto o se sia stato colto da malore ma la donna che ha segnalato il caso si appella al sindaco Tedesco affinché ci si interessi delle problematiche dell’uomo.