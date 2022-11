Addio ad Antonio Mattera, il gigante buono di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’annuncio via social della famiglia è l’omaggio della Compagnia Portuale

Civitavecchia piange Antonio Mattera, ex portuale scomparso all’alba di stamani a seguito di una malattia.

Conoscutissimo iin città per la mole imponente ma per soprattutto per la generosità. Legato alla sua città, faceva da figurante per le rappresentazioni come l’ Assalto Saraceno.

Sui social il ricordo degli amici oltre allomaggio della Compagnia Portuale e dei camalli.

“È venuto purtroppo a mancare il nostro compagno Antonio Mattera.

Antonio è stato un personaggio verace e attivissimo nell’associazionismo civitavecchiese.

Era amato da tutti per la propria bontà e per il proprio altruismo.

Era un gigante buono, una roccia.

Caro Antonio fai buon viaggio, noi non ti dimenticheremo.

Che la terra ti sia lieve” ha scritto il presidente Cpc Patrizio Scilipoti