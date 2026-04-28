Conclusi i lavori di manutenzione al Cimitero di Ceri, si passa ora a quello di via Francesco Rosati • Terzo Binario News

Si sono conclusi importanti lavori di manutenzione all’interno del Cimitero comunale di Ceri. Cantieri importanti che hanno riguardato l’impermeabilizzazione delle coperture di alcuni blocchi di loculi, il rifacimento degli intonaci ammalorati e conseguente tinteggiatura, il ripristino delle pluviali e delle pensiline.

“Si tratta di lavori che hanno avuto un costo di circa 200mila euro di fondi comunali, all’interno del cui importo sono inclusi anche i lavori al cimitero in Via Francesco Rosati, pronti a prendere il via proprio in questi giorni – spiega l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – lavori che sono proseguiti in maniera molto spedita, un impegno che avevamo preso, per il quale avevamo stanziato delle risorse ad hoc in bilancio e che abbiamo realizzato. Ringrazio con l’occasione il personale dell’Ufficio Lavori Pubblici, ed in particolar modo il Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni e l’Ingegner Alessio Piantadosi, per aver dato seguito a questo progetto”