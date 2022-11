Pd Lazio soddisfatto dei numeri del porto di Civitavecchia • Terzo Binario News

“Come PD regionale siamo soddisfatti dei numeri sul sistema complessivo del porto di Civitavecchia. Lo scalo cittadino si appresta a raggiungere i numeri record del 2018 e lo farà anche per il numero di passeggeri per le crociere, con un sostanziale incremento del turn around che tocca quasi il 50% degli oltre 2 milioni di passeggeri.

Circa il 15 % in più del 2018 sui dati pre pandemici.

Come PD diciamo chiaramente che il tutto è stato possibile grazie al lavoro d’insieme portato avanti dal presidente in collaborazione con chi, in questi anni difficili, ha sostenuto qualsiasi esigenza del porto come abbiamo fatto noi del Partito Democratico, dal sostegno alle risorse alla spinta verso processi innovativi.

Crediamo però che il vero plauso va fatto agli operatori e alle imprese portuali che, nonostante i tagli avvenuti nel corso della pandemia, sono riusciti a non creare disservizi.

Crediamo che il lavoro svolto da NCC, taxi, conducenti di pullman, terminalisti, imprese, hostess, agenti marittimi, addetti alla sicurezza, addetti alla movimentazione bagagli, ormeggiatori, rimorchiatori, piloti e tutti i servizi di utenza sia stato impeccabile e determinante per il risultato ottenuto. Auspichiamo che la qualità dei servizi non venga messa in discussione anzi possibilmente migliorata”.

Lo scrive Rocco Lamparelli, Responsabile mobilità Pd Lazio