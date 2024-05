Unione europea e politiche agricole: successo per il convegno del Pd di Bracciano • Terzo Binario News

“La criminalizzazione del Green Deal e della strategia Farm to fork che lo realizza in agricoltura è un grave errore.

La destra si sta assumendo una grande responsabilità di fronte ai cittadini europei, la cui salute è minacciata dal cambiamento climatico. Il PD continuerà, in Europa, a portare avanti l’impegno per la transizione verde, anche nel settore dell’agricoltura, cercando di aumentare il Fondo per la transizione giusta già previsto, perché non si può scaricare questa indispensabile rivoluzione sui cittadini e sulle imprese. Ma sulla necessità di realizzarla, non ci possono essere timidezze”.

L’ha detto Camilla Laureti, eurodeputata del PD e responsabile per le politiche agricole, candidata nella circoscrizione dell’Italia Centrale alle elezioni dell’8 e 9 giugno, intervenendo ad un’iniziativa promossa e organizzata dal PD di Bracciano. L’incontro, moderato dall’ex Assessore regionale all’Agricoltura ed esperto di sviluppo rurale Carlo Haussmann, è stato aperto dalla segretaria del Pd di Bracciano Chiara Mango e da Luca Polizzano, componente del direttivo del Pd e direttore di Lazio innova sede di Bracciano.

Secondo l’eurodeputata dem, “il territorio di Bracciano rappresenta un’area dalle grandi potenzialità sul piano della produzione agricola anche con i biodistretti, oltre ad essere con il suo Lago un prezioso bacino idrico. Qui la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale è indispensabile per incentivare agricoltura e turismo sostenibili. E l’Unione europea con le sue risorse può essere un’alleata preziosa”