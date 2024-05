D'Amato (Azione): "Ambiente e territorio al centro dell'agenda" • Terzo Binario News

Appuntamento per mercoledì 8 maggio a Roma alle ore 17:00. Il candidato alle elezioni europee Alessio D’Amato: “Impegno cruciale per salvare il pianeta”

“L’impegno per la transizione ambientale è cruciale non solo per salvare il nostro pianeta, ma anche per aprire nuove porte di opportunità sia per i cittadini che per le imprese.

Ne parliamo mercoledì 8 maggio con Stefano Pedica e Sara Scampini di Cantiere Democratico, alle ore 17.30 in via Sardegna, 29 – Roma.

Scopriamo insieme come possiamo fare la differenza!” A renderlo noto, è Alessio D’Amato, Consigliere Regionale del Lazio e candidato alle Elezioni Europee per la circoscrizione Italia Centrale in Azione