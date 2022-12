Unicredit a sostegno della Lollo10: donazione in favore per le famiglie dei bimbi oncologici • Terzo Binario News

Unicredit a sostegno dell’associazione “Lollo10” che da diversi anni – ormai – si dedica alla raccolta di fondi da destinare alle famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma.

Poche settimane fa i supereroi andarono in vista al policlinico cattolico

Invece nei giorni scorsi, i responsabili della filiale di Colleferro hanno consegnato, per conto della banca, una donazione in denaro all’associazione per le attività legate al progetto di “Lolloterapia – Teatro per bambini” che si svolge in tutti i reparti pediatrici dell’ospedale “A. Gemelli” di Roma.

Si può contribuire alle iniziative della “Lollo10” con una donazione

IBAN: IT95L0200839061000106445740

Assegno non trasferibile intestato a: Lollo 10 Onlus

5×1000 C.F.: 95042760587