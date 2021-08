UniAgraria a Porrello: "Impreparato su Tenuta delle Mortelle" - Terzo Binario News

“Il consigliere regionale del Lazio Devid Porrello ha interrogato il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore agli Usi Civici chiedendo “chiarimenti sulla possibilità di attestare l’esistenza o meno di gravame di uso civico per i terreni che ricadono in Tenuta delle Mortelle” con riferimento ad attestazioni rilasciate da questa Università Agraria sulla base della ricognizione catastale effettuata dal Dott. Agr. Giuseppe Monaci.

Ancora una volta un politico si occupa della vicenda in questione cadendo in equivoci grossolani e generando solo confusione. Come, infatti, si evince immediatamente a prima lettura da una qualsiasi delle attestazioni in questione, l’oggetto delle stesse non è l’esistenza di diritti civici – il cui accertamento è riservato a verifiche demaniali amministrative pubblicate e non opposte oppure a provvedimenti giurisdizionali come le sentenze – ma solo e unicamente, secondo una facoltà che spetta ad ogni Ente, la documentazione delle risultanze di atti conservati negli archivi dell’Ente stesso, sulla base delle quali sono rilasciate quindi le attestazioni medesime, che non hanno né pretendono avere alcun valore certificatorio, come, invece, lascia intendere e afferma in maniera fuorviante il Consigliere interrogante.

Commentiamo negativamente la grossolana interrogazione, frutto della scarsa preparazione del consigliere regionale, utile esclusivamente a far perdere del tempo alle istituzioni coinvolte e a disorientare ulteriormente la popolazione”.

Dichiarazione di Daniele De Paolis, presidente dell’Università Agraria di Civitavecchia