"Marciapiede male ripristinati in via Ancona a Ladispoli" - Terzo Binario News

La segnalazione da alcuni condomini ed esercenti adiacenti al civico 18

“Come condominio ed esercenti adiacenti, chiediamo che venga ripristinato al più presto l’arredo urbano in asfalto, nei pressi di via Ancona 18, dove l’Enel ha effettuato uno scavo per riparazione.

Così come il relativo marciapiede rifatto ma in modo sconnesso, mettendo a rischio cadute i cittadini. Sia il marciapiede che il tratto di strada è molto frequentato da pedoni diretti o al tabacchi o al supermercato o agli studi medici del civico 18.

Si fa inoltre presente il disagio causato dagli scavi alle manovre automobilistiche del passo carrabile”.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.