Un’estate indimenticabile, aperte le iscrizioni al “Summer camp 2024” del Città di Cerveteri • Terzo Binario News

Il centro estivo si svolgerà a partire dal 10 giugno fino al 9 agosto: due mesi di gioco e divertimento, per trascorrere un’estate davvero fantastica

Al Campo Enrico Galli tutto è pronto per un’estate davvero indimenticabile. Si sono infatti aperte le iscrizioni per il “Summer Camp 2024”, il Centro Estivo organizzato dal Città di Cerveteri per i bambini durante la pausa estiva dalle scuole.

Giochi ad acqua, di gruppo, a squadre e gioco libero, attività per tutti i gusti quelle in programma, per trascorrere delle giornate all’aria aperta, in compagnia di tanti altri bambini, in un posto sano, sicuro, piacevole e dove lo sport e i giovani da sempre sono i “padroni di casa”.

Il centro, che si svolgerà dal 10 giugno fino al 9 agosto, si articolerà in 5 giorni alla settimana, con opportunità per i genitori di acquistare “pacchetti” sia per mezza giornata che per tutto il giorno.

QUESTI I PREZZI:

GIORNALIERO

MEZZA GIORNATA (Senza pranzo) € 15,00

GIORNATA INTERA (Pranzo compreso) € 20,00

SETTIMANALE

MEZZA GIORNATA (Senza pranzo) € 70,00

GIORNATA INTERA (Pranzo compreso) € 95,00

MENSILE

MEZZA GIORNATA (Senza pranzo) € 250,00

GIORNATA INTERA (Pranzo compreso) € 350,00

RICCO E BEN ARTICOLATO IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA AL SUMMER CAMPO 2024 DEL CITTÀ DI CERVETERI

Ore 08:00 – 08:30 Accoglienza

Ore 08:30 – 09:00 Merenda

Ore 09:00 – 12:00 Giochi di gruppo e attività sportive

Ore 12:00 Uscita per i bambini che faranno la mezza giornata

Ore 12:00 – 13:00 Giochi in tranquillità

Ore 13:00 – 14:00 Pranzo

Ore 14:00 – 15:00 Giochi da tavolo

Ore 15:00 – 16:30 Piscina

Ore 17:00 Tutti a casa e arrivederci a domani!

VARIEGATO IL MENÙ

LUNEDÌ Pasta al pomodoro, bastoncini, zucchine, melone

MARTEDÌ Pasta al pesto, frittata, insalata, pesche

MERCOLEDÌ Pasta, tonno, olive e mais, hamburger, fagiolini, banana

GIOVEDÌ Pasta con le zucchine, cotoletta, pomodori e albicocche

VENERDÌ Pasta bianca, wurstel, carote, anguria

Per informazioni, contattare Silvia al numero: 3332932809