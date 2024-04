In arrivo la sesta farmacia comunale di Cerveteri • Terzo Binario News

Partiti i lavori allo stabile tra Via Aurelia e Via Fontana Morella, ad annunciarlo il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti

La sesta farmacia comunale sta per diventare realtà a Cerveteri.

A darne l’annuncio sul proprio profilo Facebook è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

“Sono partiti in queste ore i lavori per la realizzazione della Sesta Farmacia Comunale sul nostro territorio – dichiara il primo cittadino – una scelta importante dell’Amministrazione per garantire una presenza capillare di un servizio fondamentale, un presidio sanitario per tutti i cittadini. La farmacia sorgerà in un luogo strategico, all’incrocio tra la Via Aurelia e la Via Fontana Morella, a ridosso di un centro commerciale e servirà soprattutto la frazione di Marina di Cerveteri, che negli ultimi anni ha registrato un incremento importante della popolazione e che ogni estate raddoppia la sua popolazione per i tanti villeggianti che scelgono il nostro mare”.

“I lavori di riqualificazione dell’immobile che l’Amministrazione comunale ha acquisito gratuitamente a seguito di una convenzione urbanistica nel 2018 dureranno alcune settimane – aggiunge – insieme alla Multiservizi Caerite S.p.A, che da sempre gestisce le Farmacie Comunali, offriremo tanti servizi all’avanguardia e al passo con i tempi, a ulteriore conferma della grande attenzione rivolta al sociale da parte di questa Amministrazione. Dietro la scelta del Comune c’è infatti la precisa volontà di implementare la rete farmaceutica che rappresenta il primo presidio sanitario naturale sul territorio, un luogo a cui cittadine e cittadini fanno riferimento per questioni sanitarie di routine e servizi sanitari di prossimità, ma anche un luogo di attenzione, sensibilità, di cura a due passi da casa, per garantire a tutti il diritto alla salute”.