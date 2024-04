Il Cerveteri vince 3 a 1 contro la Polisportiva Ostiense, tre punti d'oro per la salvezza • Terzo Binario News

Il Cerveteri vince 3 a 1 contro la Polisportiva Ostiense, tre punti

Il Cerveteri oggi non aveva scelta. Dopo la sconfitta infrasettimanale in trasferta contro l’Urbetevere oggi doveva assolutamente vincere. Tre punti, questo serviva, per continuare a sognare la salvezza, per dei play out il più tranquilli possibili qualora la salvezza non arrivasse in modo diretto.

E ha vinto, con un netto 3 a 1 che conduce gli uomini di Caputo a quota 32 punti, facendo avvicinare sempre di più, complice il pareggio del Parioli e la sconfitta del Fregene Maccarese la tanto agoniata salvezza.

In apertura di gara a dare spettacolo sono i tifosi del Cerveteri, che hanno dato vita ad una coreografia spettacolare, con la distribuzione di 100 bandierine verdi e azzurre tra il pubblico. A queste non sono ovviamente mancati i fumogeni, i tamburi e i cori intonati al megafono.

Il primo tempo del Cerveteri è estremamente positivo, con gli Etruschi più volte pericolosi e che sono andati in vantaggio per 2 a 0.

Ad aprire le marcature ci ha pensato Ranucci, bravissimo a colpire il pallone di testa sul corner battuto in maniera magistrale da Fagioli.

Il raddoppio è messo a segno da Riccardi, anche lui bravo a metterla in rete di testa su una sponda di Catracchia.

Il duplice fischio dell’arbitro manda le squadre al riposo sul risultato di 2 a 0 per il Cerveteri.

La ripresa si apre con una Polisportiva Ostiense più coriacea, che su una disattenzione difensiva degli etruschi è abile ad accorciare le distanze.

Sul risultato di 2 a 1, la Polisportiva Ostiense rimane poi in dieci. Superiorità numerica che il Cerveteri è abile a sfruttare, a tal punto che pochi minuti dopo porta il risultato sul 3 a 1 con un bel gol di Bonelli, che bissa la rete di due settimane fa contro il Parioli, insaccando la palla dopo una bella azione in velocità facendo letteralmente esplodere il Galli.

Al triplice fischio finale, l’abbraccio tra la squadra e i tifosi e grande festa sotto la tribuna, tra cori e applausi e l’invito da parte dei tifosi, a continuare a combattere fino all’ultimo istante.

Il prossimo impegno del Cerveteri sarà estremamente ostico, andrà in trasferta contro la Sorianese