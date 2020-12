Un'abitante di Trevignano: "Il paese in una condizione indegna" - Terzo Binario News

“La amena Trevignano romano vive una condizione indegna. Sono anni che va avanti così. Ho deciso di trasferirmi 6 anni fa ma la situazione è in netto peggioramento perché alterniamo mancanza di acqua alla luce.

Località ideale per le vacanze e meta fantastica….Ma i cittadini residenti sono preda di Acea ed E-Distribuzione che corrono a fare manutenzioni straordinarie perché i pozzi si riempiono quando piove. Ma sono 5 anni almeno…che Si spera che non piova più?

Non lavarsi non riscaldarsi non cucinare andare a lavorare come marziani serate buie…

Per esempio l’anno scorso a Natale siamo stati senz’acqua.

Lettera firmata