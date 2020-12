Italia Viva Civitavecchia sulla detassazione portuale: "Bene la Tidei e la Regione" - Terzo Binario News

“Italia Viva Civitavecchia accoglie con grande soddisfazione la notizia che la Giunta Regionale ha inserito nella proposta di legge di stabilità regionale la disapplicazione per il prossimo triennio dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.

La nostra consigliera regionale Marietta Tidei aveva fa tempo sollecitato fortemente questo intervento che fornisce una risposta concreta alla crisi che stanno attraversando le società’ portuali, già’ messe a dura prova dalla pandemia e dalle difficoltà dell’economia portuale. Stiamo parlando di un risparmio di oltre 1,6 milioni di euro all’anno.

Con questa decisione, la Regione Lazio si adegua a quanto avviene in altre Regioni, dove l’imposta sui canoni non e’ più’ applicata. Bisogna proseguire su questa strada e intensificare l’impegno per sostenere il Porto di Civitavecchia e le aziende che lavorano nell’ambito portuale , che rappresentano una fetta importate dell’economia e dell’occupazione della nostra città”.

Italia Viva Civitavecchia