Tellaroli: "Spogliatoi dei dipendenti Tekneko in condizioni terribili a Bracciano" - Terzo Binario News

Intervento del consigliere comunale M5s di Bracciano che mostra una situazione difficile per gli spogliatoi del personale Tekneko.

“Giorni fa la segnalazione da parte di un utente che, attraverso alcune fotografie, ci fa notare come gli spogliatoi e i servizi igienici dedicati al personale della Società Tekneko di via Archimazzasette, non siano a norma e presentando gravi carenze igienico sanitarie.

Tale segnalazione l’abbiamo inoltrata agli organi di controllo competenti in modo che possano porre in essere tutti i controlli del caso e individuino i responsabili con la speranza che gli operatori ecologici non debbano più lavorare in condizioni igieniche indegne.

Si chiede inoltre di avere il coraggio di far rispettare i diritti dei lavoratori anche attraverso l’igiene e la cura della sicurezza sul lavoro. Mai abbassare la testa”.

Marco Tellaroli