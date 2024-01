Una casa per tre bellissime cavie di Milano che per il povero Marsilio, cane abbandonato di Calabria • Terzo Binario News

Non solo cani e gatti, ci sono anche altri aniali domestici che hanno bisogno di amore. Ecco per esempio le tre bellissime cavie peruviane maschi, dolcissime creature cercano case sicure e amore. Per ora sono al rfugio milanese. Andatele a prendere.m

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

E adesso si parla di cani. MARSILIO È STATO GIA DEPORTATO, nessuno ha chiamato o offerto aiuto x lui e non siamo riuscite a salvarlo….vi prego un GRIDO DISPERATO X LUI…. E finito in un canile super affollato…se perderemo le tracce x lui nn potremmo più salvarlo….vi prego… CD ovunque. ..aiutateci a tirarlo fuori….

Marsilio 3 anni simil spinoncino di 15 kg… troppo buono e dolce x riuscire a sopravvivere dov’è finito…X info Eleonora Calabria +39 349 195 0818