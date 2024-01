Domenica Montalto di Castro festeggia Sant'Antonio Abate • Terzo Binario News

Domenica 21 gennaio la cittadina di Montalto di Castro festeggerà Sant’Antonio Abate, protettore degli animali.

Un evento patrocinato dal Comune, organizzato dall’Arciconfraternita del Gonfalone di S.Croce e dall’Associazione Ippica Pescia Romana.

La giornata inizia alle ore 8:00 all’Ippodromo di Pescia Romana dove si terrà la consueta colazione a cui seguirà una passeggiata a cavallo al mare. Alle ore 12:30 sempre all’ippodromo Don Robert Muteba Katemba e S.E. Mons. Enrico dal Covo celebreranno la benedizione degli animali.

I festeggiamenti si concluderanno alle ore 13:00 con il pranzo domenicale offerto dall’Associazione Ippica Pescia Romana.

A Montalto l’Arciconfraternita del Gonfalone di S.Croce, con il supporto di Ruben Ranch e dei Cavalieri di Maremma, daranno inizio alla festività di Sant’Antonio Abate alle ore 10:30 con la Santa Messa presso la chiesa di Santa Maria Assunta. Alle ore 14:15 l’appuntamento è in Via Adriatica dove i cavalcanti apriranno il corteo con i loro cavalli seguiti dai tanti animali radunati per ricevere la benedizione. La sfilata attraverserà le vie del paese per giungere alle ore 15:00 in Piazza Felice Guglielmi dove il parroco benedirà gli animali antistante la chiesa di Santa Croce. Segue la tradizionale “Merenda del Buttero” offerta dalle associazioni organizzatrici. Per i più piccoli, il pomeriggio sarà allietato dal “Battesimo della sella” a cura del Centro Ippico Ruben Ranch.