Domenica alla Chiesa della Sughera di Tolfa messa cantata con il Purple Gospel Choir • Terzo Binario News

Riparte in quarta il 2024 per i Purple. Dopo i successi natalizi in giro per l’Italia il coro collinare è stato invitato ad animare la messa nell’ambito dei festeggiamenti per Sant’Antonio Abate. Domenica 21 gennaio, infatti, alle 11:30 nella chiesa della Madonna della Sughera risuoneranno le ugole viola come sempre dirette dal maestro Timothy Martin.

Una ripartenza che carica subito gli animi per tanti appuntamenti che il nuovo anno sta già presentando. “Siamo davvero contenti per come si e’ concluso il 2023; inutile dire che il concerto di Ferrara ci ha ripagato di tantissimi sforzi – ha dichiarato il presidente Maria Eugenia Grassi- siamo pronti per nuove sfide nel 2024 a cominciare gia’ dai prossimi mesi; per scaramanzia però non diciamo ancora niente. Intanto continuiamo a provare ed impegnarci come facciamo sempre”.

Sono già ricominciate, infatti, le prove in collina nei pomeriggi di domenicali e il primo impegno della messa cantata fa gia’ ben sperare per chi ama il gospel e vuole seguire le performance del Purple Gospel Choir.

“Inutile dire che la nostra famiglia è sempre lieta di accogliere nuovi membri – ha continuato il presidente- e chiunque ami cantare dovrebbe provare l’esperienza di un coro e, soprattutto di un coro gospel, dove ci si scambia l’un l’altro energia e grande spiritualità. Intanto vi aspettiamo domenica per cantare e pregare insieme”.