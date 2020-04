Una 93enne guarisce dal Coronavirus - Terzo Binario News

Si tratta di un’anziana di Manziana di cui parla il sindaco Bruni

Ho appena appreso dalla ASL ROMA 4 che un altro nostro Concittadino è guarito dal Covid-19 – dichiara il Sindaco Bruno Bruni – si tratta di una donna di 93 anni, a cui inviamo i nostri auguri più sinceri, ringraziandola per l’esempio che con la sua forza e caparbietà ha dato a tutta la nostra comunità. Ad oggi le persone contagiate sono 7, mentre altre 23 sono ancora in quarantena e sorveglianza domiciliare.

Ieri il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo Decreto che entrerà in vigore, per buona parte del suo contenuto, a partire dal prossimo 4 maggio. Come ormai d’abitudine ci siamo messi da subito in moto per recepirne i contenuti ed adattarli alla nostra realtà. Non appena avremo definito il da farsi ne daremo pronta comunicazione attraverso i nostri canali informativi, sottolineando fin da ora che qualsiasi decisione sarà presa nell’unico interesse della salute pubblica.

Sottolineo nel frattempo un aspetto generale: di fatto, in merito agli spostamenti, l’unica variazione che è stata introdotta dal nuovo decreto è la possibilità di visitare i “congiunti”: confido nel Vostro buon senso. La maggiore parte dei contagi, come è ovvio che sia, si è verificato tra parenti: nel visitarli teniamo presenti tutte le accortezze del caso. L’uso di mascherine, il mantenimento della distanza di sicurezza e il divieto di uscire di casa con una temperatura superiore ai 37,5 gradi.

Non buttiamo alle ortiche quanto è stato fatto fin qui: il nostro paese, nel suo piccolo, ne è un esempio. Abbiamo vissuto giorni in cui i numeri dei contagi crescevano costantemente. Ora fortunatamente il numero dei positivi è sceso ma la nostra comunità ha avuto tragicamente a che fare anche con un decesso da Covid-19, non possiamo certo dimenticarlo.

Non si tratta, quindi, di essere più o meno furbi… si tratta di proteggerci a vicenda, usando il senso di responsabilità e di comunità che è in noi.

Ancora una volta in bocca al lupo ai nostri Concittadini alle prese con il virus e alle loro famiglie: vi siamo vicini. Forza Manziana!”

Riepilogando, dall’inizio dell’emergenza, i casi di Coronavirus a Manziana sono stati 30: 7 ancora oggi positivi, 22 persone guarite e 1 persona purtroppo deceduta.