Un successo la Giornata del Microchip a Valcanneto • Terzo Binario News

“Che sfilata di musetti felici (o forse un po’ perplessi, ma super protetti!) a Valcanneto!
La microchippatura gratuita continua a gonfie vele e tantissimi amici a quattro zampe sono venuti a farsi “taggare” per la sicurezza. Le loro faccette nelle foto parlano chiaro: sono delle vere star!
Vi aspettiamo:
12 Aprile a Cerenova
17 Maggio a Cerveteri
Non mancate! Ogni zampa merita di essere al sicuro! “
Assicuriamogli un futuro sereno, insieme!
Un piccolo gesto per una grande sicurezza!
Grazie al Dott. Nusca, le Guardie Ecozoofile Fare Ambiente e la delegata al benessere degli animali Adelaide Geloso a all’ospitalità del CDZ DI VALCANNETO”.
Così in una nota la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti.