Un successo la Giornata del Microchip a Valcanneto • Terzo Binario News

“Che sfilata di musetti felici (o forse un po’ perplessi, ma super protetti!) a Valcanneto!

La microchippatura gratuita continua a gonfie vele e tantissimi amici a quattro zampe sono venuti a farsi “taggare” per la sicurezza. Le loro faccette nelle foto parlano chiaro: sono delle vere star!

Vi aspettiamo:

12 Aprile a Cerenova

17 Maggio a Cerveteri

Non mancate! Ogni zampa merita di essere al sicuro! “

Assicuriamogli un futuro sereno, insieme!

Un piccolo gesto per una grande sicurezza!

Grazie al Dott. Nusca, le Guardie Ecozoofile Fare Ambiente e la delegata al benessere degli animali Adelaide Geloso a all’ospitalità del CDZ DI VALCANNETO”.

Così in una nota la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti.