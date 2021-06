Un successo la Giornata del Donatore di Civitavecchia - Terzo Binario News

Avis soddisfatta: raccolte 35 sacche di sangue

La Giornata del Donatore a porta Livorno è stata un successo per l’Avis di Civitavecchia.

Raccolte ben 35 sacche di sangue e via a una pratica che potrebbe portare la sezione locale dei donatori a numeri che non si vedevano da anni.

Il presidente dell’Avis Locale Fabio Lisiola ha organizzato l’evento insieme al comandante del Roan della Guardia di Finanza Armando Franza e la risposta da parte delle divise è stata notevole.

Fra queste, a scoprire il braccio, si è prestato il comandante della Polizia Locale Ivano Berti, oltre a marinai della Guardia Costiera, poliziotti, finanzieri e militari del Cesiva.

Si erano prenotati qualche giorno fa e, come capita in questi casi, per ragioni diverse, può capitare che la donazione salti. Ma il viavai sull’autoemoteca, prenotata apposta per l’occasione, è stato costante per tutta la mattina e per questo “ringrazio chi ha avuto la pazienza di rimanere a digiuno fino a mezzogiorno> sottolinea Lisiola.

La partita del sangue si gioca tutta sui numeri, lo spauracchio con cui bisogna fare i conti. Ma giornate come quella di ieri aiutano a farli quadrare, ridando ossigeno all’Associazione e permettendole di guardare avanti con ottimismo.

“Le 35 sacche rappresentano un giorno e mezzo di donazione regolare – riprende il presidente – ecco perché diventano un tesoretto da custodire. Intanto facendo diventare regolari i donatori occasionali e poi cercando di tornare alla raccolta del 2019>.

Sotto questo profilo nascono due considerazioni: “La prima, che il caso dell’operazione delicatissima di Alessia, la ventenne di Civitavecchia per la quale è partita la gara di solidarietà, ha fatto da volano.

E poi l’uso magari più frequente dell’autoemoteca, che per farla uscire serve la garanzia di un minimo di raccolta. Unendo questi due aspetti siamo passati in poco tempo da -180 sacche a -50. Vuole dire – conclude Fabio Lisiola – che siamo sulla strada giusta>.