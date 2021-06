Forza Italia Civitavecchia: incontro fra D’Ottavio e il coordinatore provinciale Battilocchio - Terzo Binario News

Nei giorni scorsi consiglieri e assessori di Forza Italia Civitavecchia si sono riuniti insieme al coordinatore del partito Roberto D’Ottavio e al coordinatore provinciale Alessandro Battilocchio.

Tema della riunione il rilancio dell’azione politica e amministrativa sul territorio.

Diversi gli appuntamenti da affrontare nelle prossime settimane nelle quali il partito azzurro si vuole far trovare pronto.

“Forza Italia si prepara a vivere un momento cruciale della sua azione politica e amministrativa. Tanti sono i progetti in itinere nei nostri assessorati e diverse sono le battaglie politiche che vogliamo portare avanti come quella della riforma fiscale. Saremo su strada con alcuni gazebi già dai prossimi giorni per spiegare i progetti del nostro presidente Berlusconi. L’obiettivo fondamentale è sempre quello di tagliare le tasse” ha spiegato Roberto D’Ottavio, coordinatore del partito locale.

“Siamo uno dei partiti più votati della città e uno dei primi nella regione a livello di percentuale di Forza Italia dobbiamo quindi rilanciare la nostra azione per portare a casa risultati utili alla cittadinanza con compattezza e determinatezza. Ringraziamo l’onorevole Battilocchio che è sempre presente sul territorio facendo sue le nostre battaglie” ha concluso D’Ottavio.

D’Ottavio entra poi nello specifico. “La pandemia sembra attenuarsi anche grazie al grande lavoro svolto dai medici e infermieri della Asl. Il piano vaccinale studiato dall’attuale governo, fortemente voluto da Forza Italia, sta dando i suoi frutti. Serve adesso quindi riprogrammarsi dando respiro alle aziende locali con investimenti in tema di infrastrutture e lavori pubblici. E’ necessario dare supporto al commercio locale, flagellato dall’assenza di crocieristi e massimo sostegno ai cittadini in maggiori difficoltà. Forza Italia sarà presente al fianco del sindaco Tedesco e del nostro deputato Alessandro Battilocchio”.