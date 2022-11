"Un grazie agli angeli del reparto Pediatria dell'ospedale di Civitavecchia" • Terzo Binario News

lettera di ringraziamento di una coppia di genitori rivolta al personale del San Paolo

“In una città come Civitavecchia dove forse, con troppa facilità, si citano esempi di malasanità vorrei invece parlare di efficienza professionalità e soprattutto umanità.

Voglio , infatti esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario, medici , infermieri e oss che operano al reparto di pediatria dell’Ospedale San Paolo.

Siamo giunti lì impauriti con la nostra bambina sofferente e con la febbre da alcuni giorni.

In pochissimo tempo è stata fatta un’esatta diagnosi e sono iniziate le cure.

Potevano essere giorni difficili per nostra figlia e per tanti altri bambini ricoverati ma cosi non è stato perché gli “angeli” che operano nel reparto di pediatria coccolano con affetto tutti i piccoli pazienti li fanno giocare sorridere e rincuorano anche noi genitori.

Penso che sia giusto e doveroso nei loro confronti far sapere che anche a Civitavecchia esistono delle eccellenze e soprattutto esistono persone che lavorano con il cuore”.

Veronica e Luigi e la piccola Sabrina Caputo