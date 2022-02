Un dono prezioso per avvicinarsi all'opera lirica da "Vox Imago" al Di Vittorio di Ladispoli - Terzo Binario News

Una panoramica completa del repertorio operistico nazionale e internazionale con l’offerta dei titoli più celebri del melodramma. E’ la collezione giunta la scorsa settimana nella sede dell’Istituto Superiore ‘Giuseppe Di Vittorio’. Mittente d’eccezione “Vox Imago”, l’Associazione che si occupa, nel nostro Paese, della divulgazione della conoscenza e della cultura dell’opera lirica e realizza ogni anno un seminario a tema che vede come docenti i professori Carlo Delfrati e Maria Luisa Merlo. Le scuole dei docenti partecipanti ricevono successivamente strumenti didattici e accessi facilitati alla piattaforma “Vox Imago” al fine di consentire una più efficace attività di insegnamento e divulgazione della cultura musicale dell’opera lirica.

Obiettivo della collana “Vox imago” è quello di rappresentare un valido supporto per creare percorsi interdisciplinari e trasmettere agli studenti la complessità, la bellezza e l’attualità dell’opera lirica. Moltissime le risorse multimediali fruibili attraverso il codice presente sulla copertina dei testi: l’audio integrale delle opere, la guida all’ascolto, la trama, il libretto ma anche moltissimi altri documenti da leggere e visionare. Attraverso l’app “Vox imago”, inoltre, è possibile l’accesso diretto a tutti i contenuti e la fruizione interattiva e dinamica dei testi. Un’occasione preziosa per spiegare la multimedialità dell’ecosistema mediatico contemporaneo attraverso l’opera lirica, forma che più di ogni altra può essere considerata prodotto artistico multimediale per eccellenza, capace di fondere musica, letteratura, storia, scenografia e interpretazione in un’unica sintesi.

I volumi della collana ‘Vox Imago’ sono disponibili per la consultazione e la lettura presso la sede di via Y. De Begnac 6.