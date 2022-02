Festa della Donna, concorso fotografico al femminile promosso da Fidapa Civitavecchia - Terzo Binario News

“Con gli occhi di una Donna” è il concorso fotografico declinato al femminile promosso dalla Sezione FIDAPA BPW Italy di Civitavecchia per la prossima Festa della Donna dell’8 marzo.

Il contest ha lo scopo di raccontare, attraverso le immagini, la presenza e il ruolo femminile nella società, valorizzando in particolare il tema della conciliazione tra lavoro, vita familiare ed impegno sociale.

Al concorso possono partecipare Donne fotografe professioniste o amatoriali senza limiti di età e nazionalità. La partecipazione è gratuita.

Ogni partecipante al concorso potrà inviare un massimo di 3 fotografie in formato analogico, unitamente alla domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al bando. La documentazione dovrà essere consegnata a mano previo appuntamento chiamando al n. 3383279798 oppure tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Maria Cristina Ciaffi, Via Buonarroti, n. 112, 00053 – Civitavecchia (Roma) entro e non oltre le ore 12 del 22 febbraio 2022. Per le raccomandate farà fede il timbro postale.

La giuria sarà composta da tre fotografi professionisti, in rappresentanza della giuria tecnica e due persone in rappresentanza della giuria popolare. Tre le vincitrici assolute oltre ad una quarta per il premio della critica. La proclamazione si terrà presso la Cittadella della Musica in Civitavecchia il giorno 8 marzo 2022 in occasione della Festa internazionale della Donna dove sarà allestita una mostra delle foto pervenute.

Il regolamento e la documentazione per l’iscrizione sono disponibili sulla pagina FB della Sezione FIDAPA di Civitavecchia o inviando una mail di richiesta all’indirizzo fidapasezionecivitavecchia@gmail.com Per maggiori informazioni telefonare al 338/2533782.