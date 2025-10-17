Un daino a passeggio per Ladispoli • Terzo Binario News

Proviene dalla riserva di Passoscuro, una volta messo in sicurezza sarà trasferito nell’oasi di Vico

Un giretto per Ladispoli a passo sostenuto, un bagnetto in mare e poi ancora i boschi. Sono le scorribande di un daino dalle corna piuttosto pronunciate, che dall’alba gira per Ladispoli.

Le forze dell’ordine stanno monitorando i suoi movimenti per catturarlo e rimetterlo in natura nell’oasi di Vico.

Stando a quanto appreso da RomaToday, il daino giungerebbe dalla riserva di Fregene-Passoscuro. Dopo aver percorso almeno una decina di chilometri è giunto a Ladispoli.

Scrivono le Guardie ecozoofile FareAmbiente ladispolane: “Nel frattempo aspetteremo che il giovane esploratore torni tra gli alberi, lasciando dietro di sé solo le impronte leggere sulla sabbia e un ricordo dolcissimo in chi ha avuto la fortuna di incrociarlo. Lasciate in pace questo animale. Fate la vostra vita. No allarmismi. Il daino ritroverà casa soltanto con la tranquillità. Nessuno deve cercare di catturarlo o correre dietro di lui. Per noi che abbiamo orari un po’ altalenanti ci è capitato più volte di incontrare questi animali, che ribadiamo, vanno lasciati in tranquillità”.