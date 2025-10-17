Crolla il controsoffitto di una scuola al Quadraro • Terzo Binario News

Dalle ore 8 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Diana, a Roma, per il crollo di un controsoffitto posto sotto la copertura di un edificio scolastico: nessuna persona è rimasta coinvolta.

I fatti sono accaduti all’Istituto Superiore Diaz.

I calcinacci sono caduti su tutte le scale dei vari piani. ll personale dei pompieri ha fatto evacuare gli studenti da una scala secondaria, non ci sono stati feriti eccetto alcuni alunni che hanno respirato le polveri dei materiali e sono stati controllati dal personale sanitario del 118.

Le squadre stanno effettuando le verifiche tecniche per accertare la stabilità della copertura della struttura.