 Vilma e Vasco due fratellini, bellissimi micetti neri • Terzo Binario News

Vilma e Vasco due fratellini, bellissimi micetti neri

Ott 17, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

Sono bellissimi e dolcissimi  fratellini nati  1.2.2025 VILMA e VASCO  Avevano una casa ma l’amore? Cercano famiglie dolci come loro con cui vivere amati per sempre.Venite a  conoscerli, previo appuntamento,  presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi) tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it  
siamo in FB   e    @LNDC_MI   INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159