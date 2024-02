Un anno senza Gino Borgna, a Cerveteri una Santa Messa in suo suffragio • Terzo Binario News

Primo anniversario dalla morte del Sindaco emerito Gino Borgna, la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella collettività

Cerveteri ricorda Gino Borgna. Ad un anno esatto dalla sua scomparsa, venerdì 9 febbraio alle ore 18;30 presso la Chiesa Santa Maria Maggiore in Cerveteri in Piazza Santa Maria si celebrerà una Messa in suo suffragio.

Gino Borgna, ex Sindaco di Cerveteri, il giorno della sua scomparsa ha lasciato sgomenti e tristi tantissime persone, amici di una vita, istituzioni, ma anche tanti giovani che in lui hanno visto negli ultimi anni una figura saggia, una persona di grande carisma ed esperienza e che nonostante l’età avanzata aveva ancora la passione e l’amore di un tempo nel tramandare la memoria e le tradizioni della città.

Venerdì, sarà possibile ricordarlo ancora con la celebrazione di una Santa Messa. La famiglia, sin da ora, ringrazia quanti si uniranno in preghiera