Incendio al Pirgo, il fumo visibile da tutta Civitavecchia • Terzo Binario News

Le fiamme in un appartamento di lungomare Thaon de Revel.

Alle ore 17 i Vigili del fuoco di Civitavecchia con l’equipaggio della 17A hanno risposto ad una chiamata per incendio abitazione sul lungomare di Civitavecchia.

Arrivati tempestivamente sul posto anche con l’ausilio dell’autoscala AS17, gli uomini della Bonifazi si sono trovati nell’appartamento completamente avvolto dal fumo peraltro visibile da tuto il lungomare.

Subito approntate le operazioni di spegnimento che hanno contenuto velocemente le fiamme. La rapida esecuzione dei Vigili del fuoco ha fatto sì che l’incendio non si propagasse all’intero stabile. Non si è registrato nessun ferito.