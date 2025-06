La differenziata di Civitavecchia cambia dal 29 giugno: ecco come • Terzo Binario News

Cambiano i giorni di riferimento, la città divisa in sei zone, gli orari del conferimento

Da due si passa a sei zone, cambiano gli orari di conferimento, il sabato la raccolta non sarà operativa: sono le novità legate alla differenziata che Civitavecchia Servizi Pubblici ha deciso di modificare, o per meglio dire ottimizzare, in vista della scadenza e del rinnovo del contratto di servizio. Si parte la sera di domenica 29 giugno con le sei zone ovvero Nord, Centro Mare, Sotto Mediana, Togliatti-Uliveto-Ferrovieri, Campo dell’Oro-San Gordiano-Boccelle e Cisterna-San Liborio, ognuna con il proprio calendario indicato qui sotto.

Le novità sono state elencate in conferenza stampa al Pincio. La presidente di Csp Francesca Romana Tomaselli ha spiegato che la percentuale di raccolta differenziata attualmente è troppo bassa attestandosi intorno al 60% con l’obiettivo di portarla al 70-75%. Ed è anche l’auspicio dell’assessore all’ambiente Stefano Giannini.

“Siamo molto avanti con i tempi rispetto al previsto, perché si immaginavano queste modifiche dopo il rinnovo del contratto di servizio. Sul medio periodo si punta all’abbassamento della Tari arrivando alla tariffa puntuale”.

La scelta della partenza estiva non è casuale: infatti si è approfittato della chiusura delle scuole il che permetterà un periodo di sperimentazione più tranquillo unito a una campagna informativa capillare,

Verranno spediti nelle case dei civitavecchiesi i calendari, con gli orari stabiliti per ogni specifico quartiere.

Gli aspetti più tecnici li ha affrontati l’ingegner Fernando Ferluga: “Per i cittadini tutto sommato cambia poco mentre cambia molto per noi perché così possiamo avere un dettaglio più preciso sulla capacità di conferimento delle singole zone. Entro un anno partiranno le isole ecologiche”, che saranno operative entro un anno. il venerdì soprattutto è un giorno critico, dove si tende a mischiare i rifiuti”.

Poi i ringraziamenti dell’assessore al Bilancio Florinda Tuoro al cda di Csp e di Paola Rita Stella, a sua volta esponente del cda della municipalizzata.

Ecco come sono state suddivise le zone di Civitavecchia

Zona 1 – Nord – Pantano, borgata Aurelia, via Tarquinia fino a piazza Tarquinia (VVF), via Braccianese Claudia tutta, quartiere san Pio X, quartiere cappuccini, via Berlinguer, via terme di

Traiano dal tribunale fino a via don Milani, via don Milani, via Leopardi, via Pascoli

Zona 2 – Centro Mare – da piazza Tarquinia (VVF) fino al sottopasso di campo dell’Oro (fosso Infernaccio), dal mare fino alla ferrovia

Zona 3 – sotto mediana – via Roma , viale Baccelli da via terme di Traiano fino a via Togliatti, via Togliatti fino alla strada mediana, strada mediana da via Togliatti fino al tribunale, quartiere via Parini Foscolo Deledda via dell’Ambaradàn

Zona 4 – Togliatti uliveto ferrovieri – vie comprese tra la ferrovia e viale Baccelli fino a via Togliatti, tutta via Togliatti , via Nenni fino a via Archilde Izzi, via Bandita delle mortelle, quartiere uliveto, quartiere ferrovieri (fino al limite del fosso Infernaccio)

Zona 5 – campo dell’Oro San Gordiano Boccelle, dal mare fino a via Graziano per il quartiere campo dell’Oro, fino allo stadio di atletica e rugby per il quartiere san Gordiano, fino all’autostrada per il quartiere Boccelle.

Zona 6 – Cisterna san Liborio e zone rurali – strada mediana dalla scuola di guerra Cesiva fino a via Nenni, traverse di via Nenni fino al quartiere faro, quartiere san Liborio, zone rurali di campo dell’Oro, san Gordiano Boccelle